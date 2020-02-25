غداً.. الشركات تعلن الزيادات الجديدة في أسعار السجائر

كشف أكثر من مصدر بشركات السجائر العاملة بالسوق المصري لـ "الفجر"، عن عقدها اجتماعات غداً لتحديد أسعار منتجاتها قبل استئناف عملية توريد السجائر للموزعين والتجار بعد توقفها اليوم بسبب عدم صدور قرار رسمي من وزارة المالية بالأسعار الجديدة.





وتوقعت المصادر زيادة أسعار السجائر عن الأسعار المعلنة أمس من جانب وزارة المالية خصوصا مع فتح حدود الشرائح للفئات الثلاث للسجائر بالسوق المصري، وهو ما يسمح للشركات بالتحرك داخل الفئة السعرية الواحدة مع دفع نفس الضريبة المقررة من قبل وزارة المالية.





وأوضحت المصادر أنه تم فتح حد الشريحة الأولى التى كانت تقف عند حد 18 جنيه لتصل إلى 24 جنية وهي فئة السجائر الشعبية المحلية (وهو ما يعنى أن الشركات تستطيع تحديد سعر منتجها حتى 24 جنيه وليس 18 جنيه كما كان من قبل وتضم هذه الفئة 60% من السجائر بالسوق على رأسها كليوباترا بكافة انواعها) كما تم فتح حد الشريح الثانية المتوسطة لتصل إلى 35 جنيه بعد أن كانت عند 30 جنيه وكانت تشمل أنواع (ونستون وإل إم) وهو ما يعنى إمكانية زيادة أسعار تلك الأنوتع من السجائر وحتى الحد الأقصى للشريحة وهو 35 جنيه، أما الشريحة العليا فوق 35 جنيه فهى مفتوحة السعر وتشمل كافة الأنواع العالية من السجائر مثل مارلبورو، وميريت ودانهل وغيرها.





وتوقعت المصادر زيادة جديدة في الأسعار تتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات فى الشرائح الشعبية والمتوسطة فوق الأسعار الأخيرة المعلنة من قبل وزارة المالية في الجدول التالي: