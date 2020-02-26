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صاحب فكرة تطبيق "PASS APP": سيوفر مليارات الجنيهات للدولة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:42 ص
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المهندس هاني البرعي
المهندس هاني البرعي
هدى عبدالرازق
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قال المهندس هاني البرعي، صاحب فكرة تطبيق "PASS APP"، إنه يساعد في تسهيل حياة المواطن اليومية، من خلال التحكم وفتح أبواب المكاتب والمنازل، ويمكن أيضًا استخدامه في ماكينات مرور المشاة في الجامعات والمباني الإدارية الكبيرة؛ فضلًا عن استخدامه في دخول المجتمعات السكنية والجراجات لحل مشكلة الزحام وتحقيق عامل الأمان والخصوصية؛ إضافة إلى استخدامه كوسيلة دفع آمنة وسهلة دون الحاجة إلى "الكروت" البلاستيك والكاش.

وأضاف "البرعي"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه حال تعميم هذا التطبيق على مستوى الجمهورية سيعود بفوائد كبيرة جدًا على الدولة، مثل توفير "الكروت" البلاستيك، وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات الورقية، إضافة إلى أنه يتمنى استخدامه في "الكارتة" الموجودة في الطرق السريعة لأنه سيُساعد في توفير الوقت وتقليل الازدحام.

وأوضح أن هذا التطبيق صناعة مصرية 100%، مشيرًا إلى أن مخترعيه هم مجموعة شباب مهندسين يعملون في هذا التطبيق منذ أكثر من 3 سنوات لتطوير التطبيق والجهاز الخاص به، لافتًا إلى أنه تم انتشار هذا التطبيق في عدد كبير من المجتمعات السكنية والجراجات في 6 أكتوبر والتجمع الخامس؛ إضافة إلى بعض المكاتب والجامعات في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن المستخدم يقوم بتنزيل التطبيق مرة واحد فقط على الهاتف المحمول، ويضيفة جميع بطاقات الهوية والرخص وشحن المحفظة سواء عن طريق كرت البنك أو خدمة فوري؛ والذي يساعده في ممارسة حياته اليومية والتحكم في جميع الأشياء التي يقوم بها، موضحًا أنه يتمنى من الحكومة المصرية أن تسمح لهم بتوفير حارة واحدة فقط في كارتة الطرق، وماكينة واحدة فقط من مترو الأنفاق في كل محطة، وكل هذا بدون أي تكلفة على الدولة، مؤكدًا أن هذا التطبيق سيوفر مليارات الجنيهات للدولة المصرية حال تطبيقه؛ علاوة على خلق فرص عمل جديدة في مجالات مختلفة.

وأكد أنهم على أتم الاستعداد لتنفيذ خطة تشغيل التطبيق حال سمحت لهم الدولة دون أي تكاليف على الدولة في مرحلة التجربة، موضحًا أن العالم بأكمله يتجه مؤخرًا إلى التكنولوجيا والتحول الرقمي، ويجب على الدولة أن تساعدهم في ذلك.
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الكلمات المفتاحية

هاني البرعي مترو الأنفاق تطبيق

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