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تصميم وتصنيع سيارة كهربية هجينة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ومحرك احتراق داخلي بالمنصورة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:33 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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نجح فريق مشروع تخرج من برنامج الميكاترونكس بكلية الهندسة -جامعة المنصورة في تصميم وتصنيع سيارة كهربية هجينة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ومحرك احتراق داخلي.

تتميز السيارة بالشحن من ثلاث مصادر طاقة مختلفة، مصدر طاقة 220 فولت AC.، الخلايا الشمسية المدمجة علي بودي السيارة، المولد الداخلي الذي يعمل بالبنزين.

وتصل سرعة السيارة إلى٦٠ كم وبزمن تسارع ٦ ثواني ووزنها بدون السائق ١٨٦ كيلوجرام فقط، كما يمكنها السير مسافة ٤٥ كيلو متر للشحنة الواحدة.

وقام الطلاب بتصنيع السيارة بالكامل فيما عدا الموتور والبطاريات، فقد قاموا بتصميم وتصنيع الشاسية وكرسي القيادة والتابلوه من مادة الالومنيوم خفيف الوزن،والبودي من مادة الفيبر جلاس،ونظام التوجيه والفرامل من خام الحديد.

استغرقت مرحلة التصميم شهرين ومرحلة التصنيع من شهرين آخريين.

الجدير بالذكر أن السيارة شاركت في الملتقي الهندسي الأول ٢٠٢٠ الذي نظمته هندسة المنصورة،ونالت اعجاب وتقدير جميع الزائرين.

كما فاز المشروع بدعم مقدم من أكادمية البحث العلمي والتكنولوجي ضمن برنامج مشروع بدايتي لدعم مشاريع التخرج المتميزة.

يأتي ذلك تحت أشراف الدكتور سيد ابو الانوار -قسم الهندسة الكهربية، ويتكون الفريق من محمد جمعه صالح-قائد الفريق، محمد ابراهيم، صبري السيد، محمد صلاح الدين، أحمد طلحة، اياد أحمد، حسين السيد، عبدالعزيز ابراهيم، أكرم أحمد، أحمد عماد.
تصميم وتصنيع سيارة كهربية هجينة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ومحرك احتراق داخلي بالمنصورة
تصميم وتصنيع سيارة كهربية هجينة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ومحرك احتراق داخلي بالمنصورة
تصميم وتصنيع سيارة كهربية هجينة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ومحرك احتراق داخلي بالمنصورة
تصميم وتصنيع سيارة كهربية هجينة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ومحرك احتراق داخلي بالمنصورة
تصميم وتصنيع سيارة كهربية هجينة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ومحرك احتراق داخلي بالمنصورة
تصميم وتصنيع سيارة كهربية هجينة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ومحرك احتراق داخلي بالمنصورة
تصميم وتصنيع سيارة كهربية هجينة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ومحرك احتراق داخلي بالمنصورة
تصميم وتصنيع سيارة كهربية هجينة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ومحرك احتراق داخلي بالمنصورة
تصميم وتصنيع سيارة كهربية هجينة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ومحرك احتراق داخلي بالمنصورة
تصميم وتصنيع سيارة كهربية هجينة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ومحرك احتراق داخلي بالمنصورة
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