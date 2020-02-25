اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

ينتظر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني التظلم الذي سيقدم من ناديي الأهلي والزمالك في الفترة القادمة ضد عقوبات مباراة السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات.





وتوج فريق الزمالك ببطولة السوبر المصري على حساب النادي الأهلي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح في أبوظبي.





وشهدت مباراة السوبر المصري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وقوع أحداث مؤسفة عقب المباراة مما أدي إلى توقيع عقوبات قوية ضد بعض لاعبي الفريقين بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي حتى نهاية الموسم وإمام عاشور لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم أيضاً، بالإضافة إلى إيقاف شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات.





وعلم " الفجر الرياضي" أن اتحاد الكرة يعتزم تخفيف العقوبات الموقعة ضد الثنائي كهربا وإمام عاشور بالإيقاف حتى نهاية الموسم بشرط تقدم الأهلي والزمالك بتظلم ضد عقوبات لجنة الانضباط من أجل تخفيف العقوبات من 6إلى 8 مباريات على أقصى تقدير.



