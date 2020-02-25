محمد رمضان يتجاهل رحيل مبارك ويطرح برومو أغنيته الجديدة (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ونشر رمضان مقطع فيديو تضمن مشاهد من الأغنية وعلق عليه قائلًا: شوب مانجو قريبًا ثقة في الله نجاح.



ومن خلال الفيديو، ظهرت عدة مشاهد لمحمد رمضان وحوله عدد من الجمهور ممن التفوا حوله، وهي نفس المشاهد التي عرضها صاحب مطعم البرنس واتهم رمضان أنه تواجد داخل المطعم وقام بالتصوير بداخله دون استئذانه.



وهاجم البعض رمضان من خلال التعليقات بأنه يتجاهل وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقام بنشر برومو الأغنية على صفحته.



