Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار النفط تسجل أدني مستوي فى أسبوعين بنهاية التعاملات

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:16 م
Advertisements
أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
Advertisements

سجلت أسعار النفط أدني مستوي في أسبوعين بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد جلسة متقبلة مع تزايد المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي.

 
وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية بأنه من الممكن خفض تقديرات نمو الطلب على الخام بسبب فيروس الصين. 

وزاد عدد ضحايا الفيروس 508 حالة مؤكدة جديدة و 71 حالة وفاة جديدة حتى أمس، وفقاً للجنة الصحة الوطنية الصينية.

وخارج الصين، أبلغت كوريا الجنوبية عن 60 حالة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس "كورونا" في البلاد إلى 893 حالة إصابة.

ويترقب المستثمرون إعلان البيانات الأولية لمخزونات النفط الأمريكية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأربعاء الأرقام الرسمية.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 3 بالمائة ليسجل 49.90 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ جلسة 10 فبراير الجاري.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 2.6 بالمائة ليسجل 54.79 دولار للبرميل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وباء عالمي فيروس كورونا خام نايمكس خام برنت حالة جديدة الطاقة الدولية أسعار النفط

أخبار تهمك

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ ساعتين

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ أقل من ساعة

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

شاهد | رد صادم من طبيب الاهلي حول عودة رمضان صبحي

منذ ساعة و 6 دقيقة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

راموس يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ 19 دقيقة

أخبار ريال مدريد الثلاثاء 25 فبراير 2020: استبعاد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي.. زيدان يكشف عن المدرب الأفضل في العالم.. راموس يحسم مصيره مع الريال

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 10 ساعات

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدق على قرار البرلمان بـ"تعديل ضريبة السجائر"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"بلومبرج" تكشف عن أسباب تراجع أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

النفط يسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع بنهاية التعاملات

أسعار النفط تسجل أدنى مستوي في 2020 بنهاية التعاملات

2 % تراجع في أسعار النفط بنهاية التعاملات

أسعار النفط تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

06:48 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status