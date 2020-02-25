أسعار النفط تسجل أدني مستوي فى أسبوعين بنهاية التعاملات





سجلت أسعار النفط أدني مستوي في أسبوعين بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد جلسة متقبلة مع تزايد المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي.





وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية بأنه من الممكن خفض تقديرات نمو الطلب على الخام بسبب فيروس الصين.





وزاد عدد ضحايا الفيروس 508 حالة مؤكدة جديدة و 71 حالة وفاة جديدة حتى أمس، وفقاً للجنة الصحة الوطنية الصينية.





وخارج الصين، أبلغت كوريا الجنوبية عن 60 حالة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس "كورونا" في البلاد إلى 893 حالة إصابة.





ويترقب المستثمرون إعلان البيانات الأولية لمخزونات النفط الأمريكية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأربعاء الأرقام الرسمية.





وهبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 3 بالمائة ليسجل 49.90 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ جلسة 10 فبراير الجاري.





وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 2.6 بالمائة ليسجل 54.79 دولار للبرميل.