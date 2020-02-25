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"شافها في حضني".. اعترافات صادمة لوالد المتهم بقتل زوجته بالوراق

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:15 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها العامل بمنطقة الوراق، لرؤيته لها في أحضان والده المسن وكانت النيابة استمعت لأقوال الوالد، الذي أكد انه قام بمعاشره زوجة نجله وأنه ندمان على ارتكاب ذلك.

وأفاد في التحقيقات أمام النيابة، أنه في يوم الواقعة، دخل نجلة فجأة من عمله ووجدنا سويًا، فقام الإبن بطعنها بالسكين، فيما قام الوالد بكتم أنفاسها خوفًا من الفضيحة.

واستمعت النيابة، في وقت سابق لأقوال "أحمد.م" المتهم، والذي أكد أنه كان يشك في سلوكها في الفترة الأخيرة، نتيجة تكرار الخلافات الزوجية بينهم.

وأفاد الزوج في اعترافاته أمام النيابة، أنه في يوم الواقعة عاد من عمله للمنزل مبكرًا، واتجه لغرفة والده للاطمئنان عليه، فشاهد زوجته في أحضان والده، يمارسا علاقة محرمة، فاستل سكينًا من المطبخ وقام بطعنها في بطنها على الفور، دفاعًا عن شرفه وأمرت النيابة بتشريح جثة السيدة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

اصطحب فريق من النيابة، العامل المتهم بقتل زوجته بمنطقة الوراق، لمسرح الواقعة لإجراء تمثيل الجريمة.

وأمرت النيابة، بحبس العامل ووالده، ٤ أيام، على ذمة التحقيقات، والذى برر أنه قام بقتلها دفاعًا عن شرفه بعد أن شاهدها في أحضان والده.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقي إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بالعثور على جثة سيدة داخل منزل بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، وتحفظت على جثة المجني عليها.
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الكلمات المفتاحية

متهم قتل الوراق النيابة

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