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وائل الإبراشي: وفاة "مبارك" حدث شغل العالم أجمع

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:15 م
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وائل الابراشي
وائل الابراشي
كساب أحمد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك حدث شغل العالم أجمع، لافتًا إلى أن الموقف الحضاري والوطني الذي تعاملت به مؤسسات الدولة مع وفاة الرئيس الاسبق رسالة للجميع بكفية التمييز بين ما هو وطني، وما هو غير وطني.

ولفت "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، إلى أن المصريين لا يمكن أن يختلفوا حول وطنية "مبارك"، رغم وقوعه في أخطاء أدت لثورة 25 يناير، خلاف أن هذا اليوم ليس مجالًا لإعادة محاكمة مبارك.

وأشار إلى أن الصورة التي أظهرتها مؤسسات الدولة مع وفاة "مبارك" كانت مبهرة جدًا، وتنطلق من التقاليد الراسخة القائمة على الإحترام الكبير لقيادات الدولة مهما كانت الاختلافات.

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وفاه مبارك وفاة الرئيس حسني مبارك وائل الابراشي التاسعة

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