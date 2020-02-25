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مصطفى الفقي: مبارك كان حاكمًا وطنيًا لم ينتهز الفرص الضائعة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:14 م
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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نعى الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا: "مبارك كان مصريًا وطنيًا حريصًا على مصالح البلاد".

وتابع "الفقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "فريد الديب تحدث إلي الأسبوع الماضي، وأبلغني بالوضع الحرج للرئيس الأسبق مبارك".

وأضاف: "الكمال لله وحده، والظروف وضعت مبارك في النهاية في 9 سنوات قاسية للغاية"، موضحًا أن تصرف مبارك مع الثورة كان تصرفًا معتدلًا، فلم يهرب ولم يأمر بقتل المتظاهرين، وتاريخه العسكري ناصع البياض، متابعًا: "اليوم رحيل حاكم وطني لم ينتهز الفرص الضائعة".
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