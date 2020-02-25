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محافظ قنا: تعديل مواعيد مهرجان دندرة للموسيقى حداداً على وفاة الرئيس الأسبق مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:14 م
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اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
بسام عبدالحميد
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أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تعديل مواعيد مهرجان دندرة للموسيقي والغناء، نظرًا لإعلان وزارة الثقافة المصرية اليوم الاثنين وقف جميع أنشطتها خلال الثلاثة أيام المقبلة حدادًا على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك.

وأوضح أنه تقرر تعديل مواعيد مهرجان دندرة للموسيقي والغناء الذي سيقام علي ارض المحافظة لتصبح المواعيد كالاتي: 

- اليوم الأول: سيقام بمعبد دندرة يوم الجمعة الموافق 28 فبراير (فريق بلاك تيما – الفنان مدحت صالح وفرقته).
- اليوم الثاني: سيقام بمعبد دندرة يوم السبت الموافق 29 فبراير(فريق وسط البلد – الفنان علي الحجار وفرقته).
- اليوم الثالث: سيقام الحفل بقصر ثقافة قنا يوم الاحد 1 مارس (الفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها – الفنانة دينا الوديدي وفرقتها).
- اليوم الرابع: سيقام الحفل بجامعة جنوب الوادي يوم الاثنين الموافق 2 مارس (الفنان هشام عباس وفرقته).
- اليوم الخامس: سيقام الحفل بجامعة جنوب الوادي يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس (فريق مسار إجباري).
- اليوم السادس: سيقام الحفل بقصر ثقافة قنا يوم الاربعاء الموافق 4 مارس (فرقة الاقصر للفنون الشعبية – كلثوميات الفنانة مي فاروق).

وأشارت المحافظة إلى أنه على المواطنين حاملي دعوات حضور الاحتفال الالتزام بالاتي: -
- الدعوات المدون بها تاريخ 27 فبراير الحضور في الموعد الجديد وهو28 فبراير. 
- الدعوات المدون بها تاريخ 28 فبراير الحضور في الموعد الجديد وهو29 فبراير.
- الدعوات المدون بها تاريخ 29 فبراير الحضور في الموعد الجديد وهو4 مارس.
- الدعوات المدون بها تاريخ 1 مارس الحضور في الموعد المحدد لها كما هو 1 مارس.
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مهرجان دندرة مصر محافظ قنا الرئيس المصري الأسبق اخبار

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