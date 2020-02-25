تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

وقعت مشاجرة عنيفة بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي وأحمد فتحي جوكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في دولة الإمارات على هامش مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.





وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك لقب السوبر المصري في دولة الإمارات بركلات الترجيح.





وعلم "الفجر الرياضي" أن أحمد فتحي جوكر فريق الأهلي دخل في مشاجرة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر قبل تحديد أسماء لاعبي قائمة الأهلي النهائية لمباراة السوبر أمام الغريم التقليدي الزمالك.





واستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أحمد فتحي من قائمة الفريق لمباراة السوبر أمام الزمالك الأمر الذي أثار غضب اللاعب ودخل في مشادة كلامية مع فايلر ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ في الإمارات بسبب استبعاده لصالح مروان محسن مهاجم الأهلي.





وأمام ثورة أحمد فتحي في مقر فندق إقامة الأهلي في الإمارات في اللحظات الأخيرة قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك ، تدخل خالد الدرندلي عضو مجلس الأهلي ورئيس البعثة وسيد عبد الحفيظ لاعادة أحمد فتحي لقائمة الفريق لمباراة السوبر على حساب مروان محسن مهاجم الفريق الذي تم اعلان استبعاده في اللحظات الأخيرة لارضاء أحمد فتحي واحتواء غضبه.





وعلم "الفجر الرياضي" أن فايلر المدير الفني لفريق الأهلي قصد بتصريحاته عن وجود بعض اللاعبين الذين يرفضون تعليماته الفنية ، أحمد فتحي جوكر الفريق الأحمر الذي أثار أزمة قوية في الإمارات اعتراضاً على استبعاده من جانب فايلر قبل السوبر أمام الزمالك.



