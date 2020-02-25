Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:03 م
Advertisements
أحمد فتحي
أحمد فتحي
عمرو مصطفي
Advertisements
وقعت مشاجرة عنيفة بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي وأحمد فتحي جوكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في دولة الإمارات على هامش مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك لقب السوبر المصري في دولة الإمارات بركلات الترجيح.

وعلم "الفجر الرياضي" أن أحمد فتحي جوكر فريق الأهلي دخل في مشاجرة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر قبل تحديد أسماء لاعبي قائمة الأهلي النهائية لمباراة السوبر أمام الغريم التقليدي الزمالك.

واستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أحمد فتحي من قائمة الفريق لمباراة السوبر أمام الزمالك الأمر الذي أثار غضب اللاعب ودخل في مشادة كلامية مع فايلر ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ في الإمارات بسبب استبعاده لصالح مروان محسن مهاجم الأهلي.

وأمام ثورة أحمد فتحي في مقر فندق إقامة الأهلي في الإمارات في اللحظات الأخيرة قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك ، تدخل خالد الدرندلي عضو مجلس الأهلي ورئيس البعثة وسيد عبد الحفيظ لاعادة أحمد فتحي لقائمة الفريق لمباراة السوبر على حساب مروان محسن مهاجم الفريق الذي تم اعلان استبعاده في اللحظات الأخيرة لارضاء أحمد فتحي واحتواء غضبه.

وعلم "الفجر الرياضي" أن فايلر المدير الفني لفريق الأهلي قصد بتصريحاته عن وجود بعض اللاعبين الذين يرفضون تعليماته الفنية ، أحمد فتحي جوكر الفريق الأحمر الذي أثار أزمة قوية في الإمارات اعتراضاً على استبعاده من جانب فايلر قبل السوبر أمام الزمالك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فتحي فايلر السوبر المصري الزمالك الأهلي أحمد فتحي

أخبار تهمك

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

راموس يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ 17 دقيقة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يصدق على قرار البرلمان بـ"تعديل ضريبة السجائر"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ أقل من ساعتين

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ ساعتين

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ أقل من ساعة

شاهد | رد صادم من طبيب الاهلي حول عودة رمضان صبحي

منذ ساعة

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 10 ساعات

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ يوم

أخبار ريال مدريد الثلاثاء 25 فبراير 2020: استبعاد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي.. زيدان يكشف عن المدرب الأفضل في العالم.. راموس يحسم مصيره مع الريال

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

فايلر يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

فايلر يحذر مدافعي الأهلي من نجم الزمالك

صلاح محسن يعود لحسابات فايلر أمام كانو سبورت بعد إصابة مروان

أخبار الأهلي اليوم| نصيحة مفاجئة لفايلر.. عقوبة كبرى على نجم الفريق وفتحي يطلب مليون دولار للتجديد

أخبار الأهلي اليوم الإثنين 27 يناير: حسم مصير الشناوي من لقاء الهلال.. ضحية جديدة في الأهلي.. تحذير شديد اللهجة إلى كهربا

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

06:48 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status