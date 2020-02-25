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ما هي "الرفرفة الأذينية" التي تسببت في وفاة حسني مبارك؟

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:50 م
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بوابة الفجر
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أوضحت الصورة الضوئية المنسوبة لوزارة الصحة، والخاصة بتصريح دفن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن سبب الوفاة كان رفرفة في أذينية في بطين القلب، وقصور في وظائف الكلي، والمعروف لدى الجميع بعدم مقدرة الكليتين على تنقية السموم من الجسم، والعمل بكفاءة منخفضة، ولكن ما هو المرض الأول، الذي يعتبر جديدا على مسامع المصريين.

يستعرض "الفجر" خلال السطور التالية أسباب وأعراض الرفرفة الأذينية وأساليب علاجها.

ما هي الرفرفة الأذينية؟

الرفرفة الأذينية هي مشكلة في نبض القلب. تُعرف هذه المشاكل، سواء أكانت في النَّظم أو سرعة ضربات القلب، باسم اللانظميات Arrhythmias.

 دقات القلب هي نوع من الدارات الكهربائية، في بعض الأحيان تختفي الإشارات الكهربائية التي تسبب تلك النبضات. تنتج الرفرفة الأذينية عن وجود دائرة كهربائية شاذة داخل الأذين الأيمن أو حجرات القلب العلوية. تزداد النبضات بسرعة كبيرة جدًا، لتصبح حوالي 250-400 نبضة في الدقيقة، معدل نبضات القلب الطبيعية هي 60-100 نبضة في الدقيقة.

ماذا يحدث في الرفرفة الأذينية ؟

يتباطأ النبض عندما تصل الإشارات إلى العقدة الأذينية البطينية-AV node، وهي عبارة عن مجموعة من الخلايا الموجودة في الجدار العلوي بين البطينين، في حجرات القلب السفلية. 

عادةً ما تقوم هذه العقدة بإبطاء النبضات بمقدار الربع أو النصف، أو ما بين 150 و75 نبضة في الدقيقة.

زيادة ضربات القلب بشكل غير طبيعي تُدعى تسرع القلب-Tachycardia. 

تُصنف الرفرفة الأذينية كـ لا نظمية فوق البطين؛ لأن مصدر الرفرفة يأتي من الأذينين اللذين فوق البطينين. ترتبط الرفرفة الأذينية ارتباطًا وثيقًا باضطراب نظم آخر يسمى الرجفان الأذيني، قد يتناوب هذان الشذوذان في بعض الأحيان.

ما هي مخاطر الرفرفة الأذينية؟

يكمن الخطر الرئيسي في عدم ضخ القلب للدم بشكل جيد عندما ينبض بسرعة كبيرة؛ قد لا تحصل الأعضاء الحيوية مثل عضلة القلب والدماغ على ما يكفي من الدم ما قد يؤدي إلى فشلها يمكن أن ينتج عن ذلك قصور القلب الاحتقاني، والنوبة القلبية، والسكتة الدماغية إذا ما أُعطِي العلاج المناسب نادرًا ما تعتبر الرفرفة الأذينية حالة مهددة للحياة. قد تكون مضاعفات الرفرفة الأذينية مميتة، لكن العلاج يمنعها دائمًا.

أنواع من الرفرفة الأذينية ؟

يمكن للرفرفة الأذينية الانتيابية أن تأتي وتختفي، عادةً ما تستغرق ساعات أو أيام. بينما تكون الرفرفة الأذينية المستمرة دائمة إلى حد ما.

ما الذي يسبب الرفرفة الأذينية؟

إن سبب الرفرفة الأذينية غير معروف دائمًا؛ لم يُعرف السبب الجذري عند بعض الناس، لكن يمكن أن تنتج الرفرفة الأذينية عن:

  • أمراض أو مشاكل أخرى في القلب.
  •  مرض في مكان آخر من الجسم يؤثر على القلب.
  •  بعض المواد التي تؤثر على نبضات القلب الكهربائية.

تشمل أمراض القلب أو المشكلات التي يمكن أن تسبب الرفرفة الأذينية ما يلي:

نقص التروية؛ أي انخفاض تدفق الدم إلى القلب بسبب أمراض الشريان التاجي، أو تصلب الشرايين، أو جلطة دموية.

ارتفاع ضغط الدم.

 اعتلال عضلة القلب؛ مرض يُصيب عضلة القلب.

 مشاكل في صمامات القلب، خاصة الصمام التاجي.

حدوث ضخامة؛ توسع غرف القلب.

عملية قلب مفتوح.

تشمل الأمراض التي تصيب القلب من مكان آخر في الجسم ما يلي:

 فرط نشاط الغدة الدرقية-Hyperthyroidism

 الانسداد الرئوي-Pulmonary Embolism؛ وهو جلطة دموية في أوعية الرئتين.

 الانسداد الرئوي المزمن (COPD)؛ مرض يقلل من كمية الأكسجين في الدم.

تشمل المواد التي قد تساهم في حدوث الرفرفة الأذينية

الكحول (النبيذ، والبيرة أو المشروبات الكحولية).

المنشطات مثل الكوكايين، والأمفيتامين، وحبوب الحمية، وأدوية الرشح، وحتى الكافيين.

أعراض الرفرفة الأذينية

قد لا يعاني المصابون بالرفرفة الأذينية من أي أعراض. بعض الأعراض التي يصفها المرضى:

خفقان (الإحساس بدقات قلب سريعة)

 ضيق في التنفس.

 قلق.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة، والذين لديهم رفرفة أذينية قد يعانون من هذه الأعراض وغيرها:

الذبحة الصدرية (آلام في الصدر أو القلب).

 الشعور بالإغماء أو خفة في الرأس.

 الإغماء.

متى يتوجب عليك طلب الرعاية الطبية؟

اتصل بالطبيب إذا:

 كان لديك أي من أعراض الرفرفة الأذينية.

كنت تتناول دواءً لمعالجة الرفرفة الأذينية، وكان لديك أي من العلامات والأعراض الموصوفة.

 إذا شُخِّصت بالرفرفة الأذينية وعولِجت منها، توجه على الفور إلى قسم الطوارئ في المستشفى إذا:

  1.  حدث لديك ألم شديد في الصدر.
  2.  شعرت بالإغماء أو خفة في الرأس.
  3.  الإغماء.

الفحوصات الواجب تحريها للكشف عن الرفرفة الأذينية

عندما تخبر الطبيب بأعراضك، من المحتمل أن يشتبه بوجود لا نظمية. سيقوم الطبيب باستبعاد الأعراض الأكثر خطورة؛ نظرًا لأن بعض الحالات الأخرى يمكن أن تسبب أعراضًا مماثلة. لا يمكنك أيضًا الحصول على العلاج حتى يعرف الطبيب ما هو بالتحديد نوع اضطراب النظم. يمكن أن تساعد هذه الاختبارات في كشف الكثير من مشاكل القلب:

 تخطيط القلب الكهربائي:

يقيس ويسجل الإشارات الكهربائية التي تتحكم في نبضات القلب، ويسلط الضوء على المشاكل في هذه النبضات والشذوذات في القلب، ويمكن أن يساعد في تحديد نوع اللا نظمية ومنشئها.

ومن المقرر إقامة جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، للرئيس الأسبق حسني مبارك بحضور عدد من قيادات الدولة، ومحبيه.
ما هي "الرفرفة الأذينية" التي تسببت في وفاة حسني مبارك؟
ما هي "الرفرفة الأذينية" التي تسببت في وفاة حسني مبارك؟
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