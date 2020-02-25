نشرة حوادث الفجر: سقوط عصابة السيدات بالقاهرة ومقتل ربة منزل بالجيزة

وفاة مبارك بعد تدهور حالته الصحية



عاجل.. تغيير موعد جنازة مبارك.. وعضو بهيئة الدفاع: "هكذا يستحق"

أعلن المحامي محمد عبد الرازق الرازق، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 91 عامًا، موعد الجنازة وتفاصيل الدفن.

للمزيد هنا أعلن المحامي محمد عبد الرازق الرازق، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 91 عامًا، موعد الجنازة وتفاصيل الدفن.



"شوفتها في حضن أبويا".. ننشر صورة المتهمين بقتل ربة منزل في الوراق

حصلت بوابة الفجر على صورة المتهمين بقتل ربة منزل، بعد ضبطها في وضع مخل صحبة والد زوجها.

للمزيد هنا حصلت بوابة الفجر على صورة المتهمين بقتل ربة منزل، بعد ضبطها في وضع مخل صحبة والد زوجها.



سقوط عصابة سيدات تستغل أطفال الشوارع في التسول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 6 سيدات لقيامهن بتكوين تشكيلا عصابيا تخصصا في استغلال الأطفال في أعمال التسول وإستجداء المواطنين.

للمزيد هنا تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 6 سيدات لقيامهن بتكوين تشكيلا عصابيا تخصصا في استغلال الأطفال في أعمال التسول وإستجداء المواطنين.



إخلاء سبيل محاسب أحرق سيارة صهره بالمقطم

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل محاسب أشعل النيران في سيارة شقيق طليقته، بسبب رفعه دعوى خلع ضده في منطقة المقطم.

للمزيد هنا أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل محاسب أشعل النيران في سيارة شقيق طليقته، بسبب رفعه دعوى خلع ضده في منطقة المقطم.

شهد الشارع المصري، اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:أعلن المحامي محمد عبد الرازق عضو هيئة الدفاع عن محمد حسني مبارك، وفاة الرئيس الأسبق منذ دقائق قليلة، بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة نهاية الأسبوع الماضي.