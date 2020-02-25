أخبار ريال مدريد الثلاثاء 25 فبراير 2020: استبعاد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي.. زيدان يكشف عن المدرب الأفضل في العالم.. راموس يحسم مصيره مع الريال

أخبار ريال مدريد الثلاثاء 25 فبراير 2020:





شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 25 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استبعاد الفرنسي زين الدين زيدان لسبعة نجوم من الفريق قبل مواجهة مانشستر سيتي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- راموس يعلق على تجديد عقده مع ريال مدريد

صرح سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد أنه غير متسرع في تجديد تعاقده مع الفريق في الفترة المقبلة وذلك بسبب المواجهة المهمة والمرتقبة أمام مانشستر سيتي على ملعب سنتياجو برنابيو في مباراة الذهاب في دور الستة عشر في بطولة دوري ابطال أوروبا.

وقال راموس في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" أنا لست مُتسرعاً بشأن تجديد عقدي مع النادي، الآن علينا أن نركز في أشياء مهمة وهي مُباراة مانشستر سيتي".

وأضاف:"لدي علاقة جيدة مع النادي ورائعة، لا يوجد أي شيء سلبي بخصوص ذلك، لم أقم بطلبات إضافية من أجل تجديد العقد وأنا أفهم جيداً سياسة هذا النادي مع اللاعبين في هذا السن، في حال كان النادي يريد بقائي في الفريق فسوف أبقى، لا داعي للقلق".

وتابع:"نحن مستمرون بالعمل على الرغم من الخسارة في المباراة الأخيرة، من السهل التحدث ولكن لدينا فرصة مثالية لتعويض كل شيء، هذا الأسبوع لدينا مباراة حاسمة وقوية ضد مانشستر سيتي أو يوم الأحد المقبل ضد برشلونة".

وعن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي، استطرد راموس قائلًا:" زيزو يتمتع بخبرة كبيرة، إنه يعرف جيداً ما الذي يفعله وسنحاول أن نكون مركزين كما فعلنا ذلك سابقاً، زيزو مدرب رائع ويعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المباريات."

واختتم راموس تصريحاته عن شارة قيادة الفريق قائلاًُ:" شارة القيادة تمارس الكثير من الضغط ولكن كونك لاعباً لريال مدريد فهذا يجعل الامر رائعاً، سنحاول العودة للطريقة التي كنا نلعب بها في الدفاع وأن نقدم النتائج الإيجابية كما فعلنا ذلك في الأسابيع الماضية، نحن نفوز معاً ونخسر معاً."





- قبل مواجهة مانشستر سيتي.. زيدان يكشف موقف هازارد النهائي

أبقى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء على الغموض بشأن قدرة نجمه البلجيكي إدين هازار على العودة الى الملاعب قبل نهاية الموسم، وذلك بعد تعرضه الأسبوع الماضي لإصابة جديدة.

وأصيب هازار بكسر على مستوى الكاحل الأيمن، خلال المباراة التي خسرها ريال السبت الماضي بهدف نظيف أمام مضيفه ليفانتي في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المحلي، والتي أتت قبل مواجهتين مرتقبتين ضد مانشستر سيتي الإنكليزي غدا الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، و"كلاسيكو" إسبانيا ضد الغريم برشلونة في الليغا الأحد.

ولم يحدد ريال فترة الغياب المتوقعة لهازار بسبب إصابته الثانية في القدم ذاتها، بعد أولى أجبرته على الابتعاد نحو ثلاثة أشهر. لكن تقارير صحافية استبعدت عودة الدولي البلجيكي الى صفوف فريقه هذا الموسم.

وفي مؤتمر صحافي عشية لقاء سيتي، قال زيدان بهذا الشأن "لا أعرف ما اذا كان بحاجة لعملية، إنه ليس تخصصي (...) لا أعرف ما اذا كان الموسم قد انتهى بالنسبة له (هازار)، لا أعرف، لكنني لا أتمنى ذلك".

وأضاف "أنا أرى أنه ليس سعيداً، ومن الضروري أن يبقى إيجابيا، لكن دون شك هذا صعب. إنها لحظة سيئة، ولن تكون سهلة، وسيشعر بذلك لفترة".





- زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن قائمة فريقه التي ستواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم غدا على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا - ألتوبي - أريولا.

خط الدفاع : داني كارفاخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - فاران - مارسيلو - ميندي.

خط الوسط : توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - فالفيردي.

خط الهجوم : كريم بنزيما - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور - لوكا يوفيتش.

وشهدت القائمة غياب ماركو أسينسيو وإيدين هازارد وماريانو دياز بسبب الإصابة، بينما تم إستبعاد رودريجو جوس وناتشو وابراهيم دياز وجيمس رودريجز بقرار فني.

وكان قد تعرض فريق ريال مدريد للهزيمة في مباراته الأخيرة قبل مواجهة مانشستر سيتي من فريق ليفانتي بنتيجة هدف نظيف في الدوري الإسباني.





- كروس يتحدث عن علاقته بجوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي

تحدث اللاعب الألماني توني كروس لاعب فريق ريال مدريد عن علاقته بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وقال كروس في تصريحات صحفية : "‏جوارديولا أراد مني البقاء في البايرن، ولكن ما الفائدة لو جددت وغادر بعدها ؟، وأحببت اللعب معه لمدة عام".

وأضاف : "كان هناك الكثير لنفعله معًا لكنني أُريد إنهاء مسيرتي في ريال مدريد، ولذلك لا أظن بأننا سنجتمع معًا مرة أخرى، ‏ولا زلنا على تواصل مستمر وعلاقتنا جيدة على الرغم من ذهابه لـ مانشستر سيتي، ولن أنسى كل ما تعلمته منه".





- توني كروس يكشف سبب رحيله عن بايرن ميونخ

ولعب كروس في صفوف نادي بايرن موينخ منذ عام 2007 وحتى عام 2014. ثم انضم توني كروس إلى صفوف نادي ريال مدريد في صيف عام 2014 واستمر مع الفريق حتى الآن.

واكد كروس أنه كان سعيد جدا فترة تواجد بيب جوارديولا في تدريب الفريق وعلى الرغم أنه عرض عليه الاستمرار قبل أن يرحل إلى ريال مدريد ولكنه رفض خوفا من رحيل بيب عن الفريق.

وقال توني كروس في تصريحات صحفية: "جوارديولا أراد مني البقاء في البايرن، لكن ما الفائدة لو جددت وغادر بعدها ؟ أحببت اللعب معه لمدة عام وكان هناك الكثير لنفعله معًا لكنني أُريد إنهاء مسيرتي في ريال مدريد، لذلك لا أظن بأننا سنجتمع معًا مرة أخرى".

وأضاف: "لا زلنا على تواصل مستمر وعلاقتنا جيدة على الرغم من ذهابه لـ مانشستر سيتي، لن أنسى كل ما تعلمته منه"





- زيدان: جوارديولا أفضل مدرب في العالم

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه يجب عليه بذل قصارى جهده في مباراة الغد أمام مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: "ما نريده هو أن تفتخر الجماهير بنا وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا ونحن نعرف أهمية هذه المباراة ونريد أن نعطي جماهيرنا الفرح وشيئاً يفتخرون به".

وتابع :"هناك العديد من الفرق التي ترغب في امتلاك الكرة وعلينا خلق أسلوب مضاد والوقوف بقوة أمام هذه الأفكار، مانشستر سيتي‬⁩ لديه الكثير من الأشياء الجيدة، ولكن الشيء المهم هو ما نفعله".

وأشاد بجوارديولا مدرب السيتي قائلًا :"هو أفضل مدرب في العالم لقد أثبت ذلك دائمًا في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي".

وواصل :"كل ما يمكنني قوله هو أن مانشستر سيتي فريق جيد للغاية وجميع الخصوم في هذا الدور أقوياء".

وأضاف :"يجب علينا تقديم كل شيء لإرضاء جماهيرنا ويجب أن نركز على ما سحب علينا القيام به، لا نريد التفكير في المباراتين الأخيرتين".

وأشار :"نحن في حالة تأهب بسبب إصابة هازارد. آمل أنه يعود سريعًا، أرى في عيونه أنه غير سعيد، أتمنى أن يفكر إيجابيا".

وأوضح :"لا أعلم هل هازارد سيعود قبل نهاية الموسم أو بالفعل قد انتهى موسمه"

وعن خضوع هازارد للجراحة قال :"أنا لستُ طبيباً لتحديد ذلك ولكن آمل أن يعود هازارد للعب سريعاً، إنها لحظة صعبة بالنسبة لنا جميعاً وأنا حزين من أجله، أنه منزعج وغير سعيد ونحن جميعنا حزينون بشأن إصابته، لقد عاد من أجل تقديم كل شيء مع الفريق، ولكنه أصيب مرة أخرى".

وأردف :"لا توجد هناك دوافع، نحن سوف نلعب ضد مانشستر سيتي وسوف تكون مباراة قوية ورائعة في نفس الوقت، نحن دائماً نلعب مثل هذه المباريات الكبيرة ونبذل قصارى جهدنا، مباراة السيتي والكلاسيكو كلاهما رائعتين ونحن مستعدون لهما".





- خطة قلب الأدوار في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على ريال مدريد الإسباني غدًا في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري جأبطال أوروبا.

ويأمل مانشستر سيتي في الاقتداء بمسار ريال مدريد القاري خصوصاً وأنه يملك القدرة المالية والفنية لمقارعة الكبار، بيد أنه اكتفى بنجاح محلي في السنوات الأخيرة وإخفاقات أوروبية.

وفاز السيتي لقب الدوري المحلي ثلاث مرات، والكأس خمس مرات، تخطى الدور ربع النهائي في دوري الأبطال في مناسبة يتيمة، عندما بلغ نصف النهائي في 2016 حيث خسر أمام ريال مدريد بينما تخلى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن زعامة الليجا في السنوات الأخيرة لغريمه التاريخي برشلونة، لكنه عوّض عن مشواره المحلي المخيب بهيمنة كاسحة على دوري الأبطال، حيث توّج 4 مرات في المواسم الست الماضية.

ومن المؤكد أن النجاح الكبير للفريق الملكي في أوروبا يعود لنجاعة مهاجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو لكن تشكيلة السيتي لا تقل أهمية ونوعية، وقد أثبتت ذلك في الدوري الإنجليزي الشديد التنافس باستثناء موسم 2020.





- نيجريدو: هذه أزمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

أكد ألفارو نيجريدو نجم فريق مانشستر سيتي سابقًا أن السيتي فريق قوي ولكن الأفضلية مازالت لريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وقال نيجريدو لصحيفة ماركا: "شاهدت لقاء السبت المقبل ضد ليفانتي حين خسر ريال مدريد وتعادل من قبل مع سيلتا فيجو وغادر كأس الملك، مواجهة مانشستر سيتي ليس بالأمر الجيد في ظل النتائج الحالية".

وواصل: "ريال مدريد مازال يمتلك الأفضلية، ولا يمكن نسيان كل شى بسبب مبارتين، سيقاتلون حتى النهاية.. ريال مدريد يمتلك دفاعاً قوياً وخط وسط من أفضل الخطوط في العالم، لكن المشكلة تبدو في الهجوم".

وأضاف: "ليس بنزيما.. المشلكة تبدو في هازارد الذي تعرض لإصابات كثيرة ولم يؤد المستوى المتوقع منه، بالإضافة لجاريث بيل، هما لا يسجلان الكثير من الأهداف".

واستطرد: "بنزيما يتحرك كثيراً على الأجنحة، لكنه يفتقد للمساندة من عناصر الوسط مثل إيسكو وتوني كروس وفيديريكو فالفيردي".

وعن لوكا يوفتش تابع: "يحتاج لدقائق لعب كثيرة، كان يلعب بشكل مستمر في إسبانيا، الآن يلعب لدقائق معدودة".

وعن لاعبه المفضل في ريال مدريد: "بالتأكيد سيرجيو راموس، فهو ظاهرة وقائد للفريق منذ فترة بعيدة".

وعن فترته في مانشستر سيتي: "كانت فترة رائعة، فزت بالدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، الأجواء كانت رائعة"

وعن المقارنة بين الدوري الإنجليزي والإسباني أتم: "المقارنة بينهما صعبة، أفضل اللاعبين لعبوا في إسبانيا، لكن الدوري الإنجليزي يتفوق تنظيمياً".



