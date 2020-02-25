يلا kora مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونيخ yalla shoot بث مباشر مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونيخ kora live

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونيخ، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره البايرن، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير الجاري، في إطار دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.









- موعد مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونيخ لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونيخ فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونيخ، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.









- كورة جول KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بايرن ميونيخ

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونيخ حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، في إطار دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.









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يسعى البلوز بقيادة مدربه فرانك لامبارد لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على نظيره البافاري ONLINE.









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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على تشيلسي، نظرًا لقوة منافسه البافاري الذي يضم ضمن صفوفه العديد من العناصر المميزة.



