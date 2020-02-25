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الجزائر تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:25 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة بالجزائر، مساء الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن إيطالي يزور الجزائر.

 ويذكر أن أكدت السلطات الإيطالية تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في باليرمو بصقلية، ما يشير إلى احتمال انتشار الفيروس القاتل في جنوب البلاد أيضا. 

وكتب نيللو موزوميتشي، حاكم صقلية، على موقع "فيسبوك"، إن الحالة سيدة من بلدة بيرجامو بمقاطعة لومبارديا، التي ظهر فيها الفيروس، وقدمت إلى باليرمو ضمن مجموعة سياحية قبل بدء حالة الطوارئ في لومبارديا.

وذكر موزوميتشي أنه تم عزل السيدة، التي لم تظهر عليها علامات المرض وزوجها، وكل من على اتصال وثيق بهما.

ووفقا لآخر إحصائيات وزارة الصحة الإيطالية، تم التأكد من 229 إصابة بالفيروس، معظمها في لومبادريا (172 إصابة) وفينيتو المجاورة (32 إصابة). 

وأعلنت السلطات الإيطالية 8 وفيات بفيروس كورونا في البلاد.
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فيروس كورونا تسجيل إصابة ايطاليا الجزائر أول إصابة

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