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عاجل - الأهلي يبدأ خطواته القانونية للحفاظ على حقوقه في أحداث مباراة السوبر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:51 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علي نبوي
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بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أولى خطواته القانونية، ظهر اليوم، للحفاظ على حقوق النادي تجاه القرارات التي صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلي، التي جرت على أرض الإمارات مساء الخميس الماضي.

وتقدم النادي بمذكرة لاتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التي جاءت جائرةً بحق لاعبي الأهلي، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح، خاصة أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته أو يخطر النادي الأهلي بها، رغم مخاطبته ثلاث مرات منذ بداية الموسم في أوقات مختلفة.

وتضمنت مذكرة الأهلي كل الأسانيد التي تتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تؤكد أن ما جاء من عقوبات بحق لاعبي الأهلي لا يتسم بالعدالة، خاصة أن النادي سبق أن نبه من مغبة العقوبات المتفاوتة للجنة الانضباط والأخلاق، خاصة في المواقف المتشابهة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية.

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الكلمات المفتاحية

لجنة الانضباط والاخلاق عقوبات لاعبي الأهلي الزمالك الأهلي

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