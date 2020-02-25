Advertisements
Advertisements
Advertisements

فتحي سرور ناعيا مبارك: لم يتدخل يومًا في عمل البرلمان

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:48 م
Advertisements
فتحي سرور
فتحي سرور
أمنية فوزي
Advertisements
نعى الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي للأمة المصرية والعربية".

وتابع "سرور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "عملت مع الرئيس مبارك كوزير للتعليم لمدة 4 سنوات وشهرين، وعملت معه رئيسًا للبرلمان المصري أكثر من 20 عامًا، ولذلك كنت قريبًا منه وأعرف اتجاهاته".

وأضاف أن مبارك لم يكن يكن لأحد عداءً، متابعًا: "مبارك لم يتدخل في عملي على الإطلاق كرئيس للبرلمان، وكان يجل القضاء جدًا، وأنا أشهد على ذلك"، مستكملًا: "مبارك لم يكن مؤذيًا، وكان إنسانًا يعمل للصالح العام حسب تقديره".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك فتحي سرور القضاء البرلمان

أخبار تهمك

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ ساعة و 24 دقيقة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

منذ ساعة و 13 دقيقة

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدق على قرار البرلمان بـ"تعديل ضريبة السجائر"

منذ أقل من ساعتين

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 9 ساعات

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 18 ساعة

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ ساعة و 14 دقيقة

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

قبل مواجهة مانشستر سيتي.. زيدان يكشف موقف هازارد النهائي

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ أقل من ساعة

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نقيب الإعلاميين ناعيًا حمدي قنديل: "كان قيمة وقامة بلا حدود"

عمرو دياب ناعيا "مبارك": "تغمده الله برحمته وألهم أسرته الصبر"

كيف تصدر حسني مبارك التريند بعد وفاته بلحظات؟

نيللي كريم ناعية "مبارك": "لك كل الاحترام والتقدير"

نجوم الفن والإعلام ينعون الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

حسين الجسمي ناعيًا "مبارك": خالص العزاء والمواساة لأسرته

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

07:05 م

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

08:52 م

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

08:41 م

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

06:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status