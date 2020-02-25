فتحي سرور ناعيا مبارك: لم يتدخل يومًا في عمل البرلمان

نعى الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي للأمة المصرية والعربية".



وتابع "سرور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "عملت مع الرئيس مبارك كوزير للتعليم لمدة 4 سنوات وشهرين، وعملت معه رئيسًا للبرلمان المصري أكثر من 20 عامًا، ولذلك كنت قريبًا منه وأعرف اتجاهاته".



وأضاف أن مبارك لم يكن يكن لأحد عداءً، متابعًا: "مبارك لم يتدخل في عملي على الإطلاق كرئيس للبرلمان، وكان يجل القضاء جدًا، وأنا أشهد على ذلك"، مستكملًا: "مبارك لم يكن مؤذيًا، وكان إنسانًا يعمل للصالح العام حسب تقديره".

