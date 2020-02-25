الترجي التونسي يستعيد نجم الفريق قبل موقعة الزمالك

كشفت تقارير صحفية، أن الترجى التونسى استعاد خدمات لاعبه الشاب ماهر الصغير قبل مواجهة الزمالك.





وذكرت تقارير تونسية، أن الصغير عاد إلى التدريبات الجماعية، صباح اليوم، بعدما تعافى من الإصابة التى تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.





وكان جناح الترجى الشاب تعرض لإصابة بالتواء على مستوى الكاحل خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة الفريق أمام نادى حمام الأنف، بينما سيرافق بعثة الفريق إلى القاهرة بعد تعافيه من الإصابة.





ويستعد الترجى التونسى لمواجهة الزمالك، فى السادسة مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.



