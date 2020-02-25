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"وقت ما تنحى عن المنصب حسيت كأن أمي ماتت".. بوسي تنعى حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:42 م
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بوسي
بوسي
فايقة محمد عادل
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نعت المطربة "بوسي" الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك من خلال مشاركتها منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعبرت بوسي عن حزنها وتأثرها لرحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك وكتبت "إن لله وإن إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أنا أتولدت في عهد الراجل العظيم ده، بحبه أوي ووقت ما تنحي عن المنصب حسيتي كأني أمي ماتت من تاني" 

وتابعت: "مفيش كلام يوصف شدة حزني عليك، الله يرحمك يا ريس ويجعل مثواك الجنة، رحمك الله يا سيادة رئيس مصر الأسبق". 

وفي سياق متصل توفى الرئيس مبارك اليوم الثلاثاء الخامس والعشرين من فبراير عن عمر يناهز 91 عامًا بعد صراع طويل مع المرض ودخوله العناية المركزة في أيامه الأخيرة، بسبب تعرضه لوعكة صحية. 
"وقت ما تنحى عن المنصب حسيت كأن أمي ماتت".. بوسي تنعى حسني مبارك
"وقت ما تنحى عن المنصب حسيت كأن أمي ماتت".. بوسي تنعى حسني مبارك
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نعي حسني مبارك

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