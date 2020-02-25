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بسبب وفاة مبارك.. عمرو دياب يأجل حفله بالمنارة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:42 م
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الهضبة ومبارك
الهضبة ومبارك
نور طلعت
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قرر الفنان عمرو دياب،  تأجيل حفل ألبومه الجديد سهران  والمقرر اقامته يوم ٢٨ بالمنارة إلى يوم ٢٩ فبراير،  وذلك حدادا على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. 

ونعى  دياب، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك،من خلال مشاركته تغريدة عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي"تويتر".

قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون،خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان".

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.

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