أشرف زكي: حالة حزن شديدة في الوسط الفني على رحيل حسني مبارك

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن هناك حالة حزن شديدة في الوسط الفن على رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، لافتَا إلى أن جميع الممثلين يريدون حضور جنازة الرئيس الأسبق.



وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن حالة الحزن العام الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبر عن المشاعر الصادقة للشعب المصري تجاه الرئيس الأسبق حسني مبارك.

توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظُهر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة نهاية الأسبوع الماضي.



ومن المقرر إقامة جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من قيادات الدولة، ومحبي الرئيس الأسبق.

