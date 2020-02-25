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يلا online مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونيخ كورة لايف بث مباشر مباراة تشيلسي وبايرن ميونيخ رابط yalla kora

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:38 م
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بوابة الفجر
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Yalla kora، تابع مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي اليوم، عندما يحل بايرن ميونخ ضيفاً على ملعب ستامفورد بريدج لمواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة مرتقبة من العيار الثقيل بين الفريقين.

كورة أونلاين، يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة مشاهدة اللقاء المرتقب بين تشيلسي وبايرن ميونخ الألماني اليوم، رابط kora online دون تأخير لحظة بلحظة يعمل لجميع السرعات وبجميع الجودات المتاحة، لحظة بلحظة جودة عالية.

Kora star، تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ودبي، الثامنة بتوقيت جرينتش، التاسعة بتوقيت تونس والجزائر.

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