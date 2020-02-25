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"شوفتها في حضن أبويا".. ننشر صورة المتهمين بقتل ربة منزل في الوراق

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:37 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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حصلت بوابة الفجر على صورة المتهمين بقتل ربة منزل، بعد ضبطها في وضع مخل صحبة والد زوجها.

وقتل بائع متجول زوجته بطعنة سكين بعد ضبطها في وضع مخل مع أبيه بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بالعثور على جثة سيدة داخل منزل بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، وتحفظت على جثة المجني عليها.

وتوصلت تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة إلى أن زوج المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، لرؤيته زوجته في أحضان والده، "دخلت لقيت مراتي في حضن ابويا.. ضربتها بالسكينة في بطنها"، محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها في الحال.

وتمكنت القوات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة دفاعا عن شرفه، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة، وأخطر مدير أمن الجيزة، وتم العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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مقتل ربة منزل بالوراق بوابة الفجر أمن الجيزة

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