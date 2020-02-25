ساري: مواجهة ليون صعبة وكريستيانو رونالدو "ساحر".





قال الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس إن مواجهة فريقه غدًا أمام ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"ليون فريق رائع للغاية ولديهم لاعبين رائعين ويمتلكون سرعة كبيرة وقوة بدنية هائلة".









وتابع :"سوف تكون مباراة صعبة للغاية ونحن نعلم ذلك جيداً ويجب علينا ان نكون مركزين".





وزاد :"دخول عالم كرة القدم الايطالية ليس بالأمر السهل، رابيوت يتطور بسرعة كبيرة وهو يتحسن في كل يوم، نحن واثقين به بشكل كبير".





وأشار :"لدينا خط وسط قوي للغاية ومتنوع ويمتلكون جميع الخصائص".





وواصل :"مباراة الغد صعبة ويجب أن يكون الجميع مركز ونحن بحاجة إلى سرعة كبيرة في منطقة الوسط".





وأثنى على كريستيانو رونالدو قائلا :"أنت تتحدث عن كريستيانو رونالدو وهو اللاعب الذي يحظى بتقدير في جميع أنحاء العالم والارقام كافية للحديث عن حالته النموذجية، إنه لاعب ساحر وهو جيد من الناحية البدنية والعقلية".





وأتم حديثه :"دوجلاس كوستا وسامي خضيرة عادوا للتدرب مع المجموعة وهذا أمر مهم للغاية، من الجيد أن تعتمد عليهم في هذه المرحلة من الموسم



