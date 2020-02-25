يلا شوت - KORA STAR مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونيخ كورة لايف بث مباشر مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونيخ online

مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر يلا شوت يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي KORA STAR لمواجهة نظيره نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء ٢٥ فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر KORA GOAL من بطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا وملعب اللقاء



وستلعب مباراة نادي برشلونة YALLA SHOOT ضد نظيره نادي نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب ستامفورد بريدج.



القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا



وستذاع مباراة نادي برشلونة KORA ONLINE ضد نظيره نادي نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق يوسف سيف.



بث مباشر لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا



ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

