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واشنطن تفرض عقوبات على 13 كيانا بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:04 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 13 كيانا وفردا من الصين وروسيا والعراق وتركيا، على خلفية انتهاكهم للعقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

 ويذكر أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمنظمة ذاتها أدرجا على قائمة العقوبات الأمريكية. 

ومن شأن قرار فرض عقوبات على صالحي والمنظمة أن يؤثر سلبا على برنامج إيران النووي المدني لأن المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما في ذلك شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية.

من جانب آخر قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن هناك اتفاقا مع المجتمع الدولي لمواجهة زعزعة إيران للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف راب -خلال تصريحات صحفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في لندن- أن إيران ابتعدت عن أعراف المجتمع الدولي وينبغي محاسبتها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن حرمان إيران من الأموال والثروات هو المسار الصحيح لحملها على اتخاذ قرارات صعبة.

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الكلمات المفتاحية

واشنطن عقوبات روسيا النظام الايراني الصين

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