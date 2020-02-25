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فاروق حسني: "كل تصرفات مبارك كانت طيبة وصادقة"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:01 م
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فاروق حسني
فاروق حسني
أمنية فوزي
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نعى الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا إن مبارك كان رجلًا مقاتلًا، وكان يقاتل حتى المرض بقوة شديدة.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه سأل عن الرئيس الراحل مبارك بالأمس للاطمئنان على صحته، والسكرتير الخاص به أخبره بأن حالته حرجة للغاية.

وأشار إلى أن أول مواقف الرئيس الراحل مبارك معه عندما منع تسريح أوكسترا الأوبرا، متابعًا: "طلبت التدخل من الرئيس مبارك بالعفو عن إبراهيم عيسى بعد صدور الحكم عليه وفي اليوم الثني تنازل عن القضية".

وتابع: "الرئيس الراحل مبارك سأل عن هيكل خلال مرضه بالسرطان، بعدما تواصل معي لعرفة حالته الصحية"، معلقًا: "كل تصرفات مبارك كانت طيبة وصادقة ولصالح الشعب".
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