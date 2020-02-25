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تراجع كبير في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:17 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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تحولت أسعار الذهب للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أعلى مستوي في 7 سنوات خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مع توجه المستثمرين لجني الأرباح، بالرغم من استمرار المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي.


وارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات، كما زادت أسعار المنازل الأمريكية  بأكثر من التقديرات خلال الشهر الأخير من العام الماضي.

وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.6 بالمائة ليسجل 1650 دولاراً للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 1645.4 دولار للأوقية.

وهبط المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 98.982.
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وباء عالمي فيروس كورونا سعر الذهب العقود الأجلة التسليم الفوري أسعار الذهب

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