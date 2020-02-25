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ننفرد بنشر قرار وزارة المالية المرسل إلى شركات السجائر بالأسعار الجديدة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:08 م
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أسعار السجائر الجديدة
أسعار السجائر الجديدة
أحمد الشيخ
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أرسلت وزارة المالية مساء اليوم قرار تعديل ضريبة القيمة المضافة على السجائر إلى الشركات المنتجة للسجائر بمصر مساء اليوم الثلاثاء بعد نشر تعديلات القانون التي وافق عليها مجلس النواب بجلسته أمس الإثنين.

 

وأكدت الوزارة في قرارها أنه في حال رفع الشركات المنتجة أو المستوردة لسعر المنتج يتم حساب الضريبة على أساس السعر المعلن من قبل الشركة، وفي حال قيام الموزع أو التاجر برفع السعر يعد ذلك تهرباً وفقاً للبند 16 من المادة 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

 

وجاءت أسعار السجائر وفقاً لجدول الأسعار المعلنة من وزارة المالية والواردة للشركات كالتالي:


ننفرد بنشر قرار وزارة المالية المرسل إلى شركات السجائر بالأسعار الجديدة
ننفرد بنشر قرار وزارة المالية المرسل إلى شركات السجائر بالأسعار الجديدة
ننفرد بنشر قرار وزارة المالية المرسل إلى شركات السجائر بالأسعار الجديدة
ننفرد بنشر قرار وزارة المالية المرسل إلى شركات السجائر بالأسعار الجديدة
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