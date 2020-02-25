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جامعة سيناء تطلق اسم "مبارك" على قاعة الاحتفالات الكبرى

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:10 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تقدم الدكتور حسن راتب، رئيس جامعة سيناء، بخالص التعازي للمصريين والأمة العربية والإسلامية في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا إلى أن جامعة سيناء أعلنت إطلاق اسم الرئيس الأسبق مبارك على قاعة الاحتفالات الكبرى بها، وتدشين جائزة علمية باسمه.

وأكد "راتب"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مبارك عاش رجلًا ومات رجلًا، ولم يترك البلد، وواجه كل شيء بمنتهى الشجاعة والرجولة والوطنية، موضحًا أن إقامة جناة عسكرية للرئيس الأسبق مبارك تحسب للقيادة السياسية.

وأضاف أنه لا يمكن لجامعة سيناء أن تنسى فضل الرئيس مبارك عليها، أو تنسى أنه أصدر قرارًا جمهوريًا بإقامتها، تكان بطلًا شجاعًا في حرب أكتوبر، وفي العديد من القرارات، والرئيس السيسي يعلم مصلحة الأمة، ويدرك المخاطر التي تحاك بمصر.
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الكلمات المفتاحية

مبارك حسن راتب جامعة سيناء

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