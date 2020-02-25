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مدير الشئون المعنوية الأسبق يكشف مسيرة مبارك في القوات الجوية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:10 م
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مبارك
مبارك
داليا الحسين
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كشف اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، مسيرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك فى القوات الجوية.

وأوضح "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الراحل كان ضابطا في سلاح المشاه، ثم التحق بالقوات الجوية، موضحًا: "عندما احتاجت القوات المسلحة طيارين قامت بإعادة الكشف على مجموعة من الضباط كان منهم الرئيس الراحل".

وأضاف أن "مبارك" كان قائدا للواء القاذفات الثقيلة في 5 يونيو عام 1967 واستطاع إنقاذ 13 طائرة مصرية من قصف الطيران الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذا العمل كان بطولي آنذاك.

وأوضح: "اعتبر منصبة كقائد للقوات الجوية من أهم مناصبه، موضحا: "لم يكن لدينا عدد طيارين كافٍ، ولكن مبارك قام بتدريب الطيارين المصريين وقام بتخريج مجموعة من الطيارين يصل عددهم إلى 200 طيار، وقاموا بالطيران في حرب أكتوبر 73"، لافتا إلى أن "مبارك" أدار الكلية الجوية من مرسي مطروح والسودان.

واستطرد قائلًا: "بعد ذلك أصبح مبارك رئيس أركان القوات الجوية، بعد أن اختاره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمنصب رغم أنه رتبته كانت عميد فقط"، مشيرا إلى أن في عهده تم تطوير المطارات.

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الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك المطارات القوات الجوية

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