تابع لايف Tab3live مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ بث مباشر ON SPORTS رابط YALLA SHOOT مشاهدة مباراة تشيلسي BEIN SPORTS

كورة أونلاينKORA ONLINE بث مباشر مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونيخ رابط بث مباشر مباراة البلوز (كول كورة) بدون تقطيع، حيث يستضيف مساء هذا اليوم الثلاثاء ستاد ستامفورد مباراة تشيلسى ضد بايرن ميونخ فى إطار منافسات ثمن نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا فى مباراة علي صفيح ساخن يترقبها عشاق الساحرة المستديرة – مشاهدة بث مباشر لمباراة العملاق البافاري في البطولة الاوروبيةKORA ONLINE.

كورة ستار – بث مباشر مباريات دوري أبطال أوروبا، شاهد بث مباشر مباراة CHELSEA، حيث تأهل فريق تشيلسي لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة، برصيد 11 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن فريق فالنسيا الإسباني، بينما صعد فريق بايرن ميونخ بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 18 نقطة، بعد فوزه في جميع المباريات، وبفارق 8 نقاط عن فريق توتنهام الإنجليزي صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ

في حراسة المرمي:- كيبا أريزابالاجا

في الدفاع:- أنطونيو روديجير – أندرياس كريستينسن – سيزار آثبليكويتا

في الوسط:- ماركوس ألونسو – جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش – ريسي جيمس

في الهجوم:- ويليان – أوليفيه جيرو – ماسون ماونت

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع اليوم أمام تشيلسى

في حراسة المرمي:- مانويل نوير

في الدفاع:- لوكاس هيرنانديز – دافيد ألابا – جوشوا كيميش

في الوسط:- ألفونسو دافيز – كورينتن توليسو – تياجو ألكانتارا – ألفارو أودريوزولا

في الهجوم:- فيليب كوتينيو – روبرت ليفاندوفيسكي – سيرجي جنابري

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تنطلق مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش ،و تذاع مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة بي إن سبورت 2، ويعلق على المباراة (يوسف سيف) ويمكنكم متابعة بث مباشر KORA LIVE لمباراة تشيلسي عبر روابط البث المباشر المتاحة عبر موقعنا الفجر الرياضي بدون تقطيع وبجودة فائقة.

تشيلسي و بايرن الساعة 10 علي قناة 2