كورة لايف Champions League مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع | يلا شوت رابط ماتش برشلونة ونابولي اليوم مجانًا UEFA

يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة نابولي ضد برشلونة، اليوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا YALLA KORA برشلونة ضيفًا على نابولي بدوري الأبطال

كورة جول، حيث يدخل برشلونة بقيادة كيكي سيتين المدير الفني، المباراة طامحًا في حصد نتيجة إيجابية، قبل مباراة العودة في كامب نو KORA GOAL برشلونة يطمح في إسقاط نابولي بالدوري.

ويلعب برشلونة تحت قيادة مدربه كيكي سيتين المدير الفني، كورة ستار حيث سيكون الفريق الكتالوني مطالب بالعودة إلى كتالونيا بنتيجة إيجابية، من أجل عدم وجود صعوبة في التأهل لدور ربع النهائي، KORA STAR نابولي يستضيف برشلونة، بدوري الأبطال.

موعد مباراة نابولي ضد برشلونة بدوري الأبطال

وتُقام مباراة نابولي ضد برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد برشلونة بدوري الأبطال

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة مباراة نابولي ضد برشلونة، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال، KORA ONLINE برشلونة يدخل المباراة ويسعى لاقتناص الفوز من إيطاليا.

من ناحية أخرى يطمح جاتوزو المدير الفني لنابولي، في تحقيق الفوز فقط دون غيره على ملعبه ووسط جماهيره من أجل التسهيل على نفسه في مهمة العودة، كورة فور جول نابولي يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور لعبور البلوجرانا، KORA4GOAL برشلونة ضيفًا على نابولي بملعب سان باولو.

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