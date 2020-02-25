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أحمد جارالله: مبارك رحل في ثوب أبيض.. والتهم الموجهة له "فاشوش"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:06 م
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الكاتب الكويتي أحمد جار الله
الكاتب الكويتي أحمد جار الله
هدى عبدالرازق
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نعى الكاتب الكويتي أحمد جار الله، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلا: "ربنا يرحمه ويحسن إليه"، مؤكدا أنهم لن يسنون ما قدمه مبارك للكويت وشعبها، مضيفًا أن ما يسعدهم أن مبارك رحل في ثوب أبيض، وأن ابنيه علاء ومبارك تم تبرأتهم قبل وفاته.

وأشار "جار الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن الأخلاق العالية وحبه لمصر ودول الخليج من أبرز سمات مبارك، حيث كان يحب شعب الخليج كأنهم شعب مصر، وكان حريص على العلاقات بين مصر ودول الخليج.

وأضاف الكاتب الكويتي، أن الكويت بأكملها حزينة على رحيل الكويت، ولفت إلى أن مبارك تمسك بمصر، ورفض مغادرتها، معقبا أن كل التهم التي نسبت إلى مبارك طلعت "فاشوش".
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وفاه مبارك وفاة مصر مبارك اخبار

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