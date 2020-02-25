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ننشر أسعار السجائر الرسمية وفقًا لأخر تحديث

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:01 م
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أسعار السجائر
أسعار السجائر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت مصلحة الضرائب أخر تحديث لأسعار السجائر في مصر، مع تأكيدها التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أى شخص يخالف الجدول الموحد الذى تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم فى ضبط السوق المحلية، ومنع أى محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.

وأشارت إلي أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ فى أسعار بيع السجائر من محل لآخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها. 

وأكدت على أنه سيتم إلزام كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول الأسعار الموحد فى مكان واضح، والبيع بها للمستهلك.

تضمن الجدول الموحد للأسعار مايلى:


الصنف

سعر البيع للمستهلك

مارلوبورو «رد- جولد»- دافيدوف

٤٠ جنيهًا

كينت

٣٨ جنيهًا

مارلوبورو «ميديم»

٣٦ جنيهًا

ميريت - دانهيل

٤٣ جنيهًا

كاميل

٣٥ جنيهًا

إل &إم - لاكى سترايك

٣١ جنيهًا

روثمان - جولواز

٣١ جنيهًا

ونستون

٣٠ جنيهًا

إل &إم موشيون

٢٨ جنيهًا

نكست - بى &إس

٢٧ جنيهًا

بال مال

٢٦ جنيهًا

فايسروى

٢٦ جنيهًا

كليوبترا بلاك ليبول - تايم

٢٤ جنيهًا

جولدن ويست

٢٤ جنيهًا

سوبر

١٩ جنيهًا

تارجت

١٨ جنيهًا

كليوبترا بوكس «جولد- أحمر- أزرق»

١٨ جنيهًا

كليوبترا كينج «ورقية»

١٦,٥ جنيه

كليوبترا كوين «ورقية»

١٧ جنيهًا

مونديال «أحمر- أزرق»- لايت- بوسطن- بلومنت- كوين بوكس

١٧,٥ جنيه


الصنف سعر البيع للمستهلك
مارلوبورو «رد- جولد»- دافيدوف ٤٠ جنيهًا
كينت ٣٨ جنيهًا
مارلوبورو «ميديم» ٣٦ جنيهًا
ميريت - دانهيل ٤٣ جنيهًا
كاميل ٣٥ جنيهًا
إل &إم - لاكى سترايك ٣١ جنيهًا
روثمان - جولواز ٣١ جنيهًا
ونستون ٣٠ جنيهًا
إل &إم موشيون ٢٨ جنيهًا
نكست - بى &إس ٢٧ جنيهًا
بال مال ٢٦ جنيهًا
فايسروى ٢٦ جنيهًا
كليوبترا بلاك ليبول - تايم ٢٤ جنيهًا
جولدن ويست ٢٤ جنيهًا
سوبر ١٩ جنيهًا
تارجت ١٨ جنيهًا
كليوبترا بوكس «جولد- أحمر- أزرق» ١٨ جنيهًا
كليوبترا كينج «ورقية» ١٦,٥ جنيه
كليوبترا كوين «ورقية» ١٧ جنيهًا
مونديال «أحمر- أزرق»- لايت- بوسطن- بلومنت- كوين بوكس ١٧,٥ جنيه


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ضريبة القيمة المضافة سعر السجائر ارتفاع اسعار السجائر أسعار السجائر

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