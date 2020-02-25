عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شووت رابط بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي اليوم 25/2/2020 في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلا شووت بلس، شاهد مباراة برشلونة ونابولي، بث مباشر يلا شووت مباراة برشلونة ونابولي اليوم، متابعة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، شاهد لايف بث مباشر برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا، بث مباشر لايف برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا، بث مباشر برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا، يلا شووت شاهد مباراة برشلونة ونابولي اليوم.
كوول كوورة، رابط مشاهد برشلونة ونابولي اليوم، تابع برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، شاهد برشلونة ونابولي، بث مباشر برشلونة ضد نابولي كوول كورة، تابع لقاء برشلونة ونابولي اليوم، cool kora متابعة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا رابط كوول كورة سرعة عالية دون تقطيع، شاهد برشلونة ونابولي اليوم cool kora، متابعة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا.
يلا كورة، شاهد عبر الفجر الرياضي مباراة برشلونة ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا، يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة متابعة مباراة برشلونة ونابولي، رابط يلا كورة فور إنطلاق المباراة دون تقطيع أو إعلانات جودة عالية HD.
YALLA SHOOT يشهد ملعب سان باولو بمدينة نابولي مباراة من العيار الثقيل بين نابولي وضيفه برشلونة في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث من المنتظر أن تكون المواجهة في قمة الإثارة بين نابولي وضيفه برشلونة.
KORA ONLINE، يمكنكم متابعة مباراة برشلونة ونابولي اليوم في التوقيتات التالية: 22:00 بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة وعمان وبيروت والكويت والدوحة، 00:00 بتوقت أبو ظبي ودبي، 21:00 بتوقيت الجزائر وتونس والدار البيضاء، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.

Advertisements

أخبار تهمك

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ أقل من ساعة

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

منذ ساعة الا ربع

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي (مفاجأت)

منذ ساعة الا ربع

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

قبل مواجهة مانشستر سيتي.. زيدان يكشف موقف هازارد النهائي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصدق على قرار البرلمان بـ"تعديل ضريبة السجائر"

منذ ساعة و 15 دقيقة

اتحاد الكرة ينتصر على يعقوب السعدي في أزمة الـ"سي دي"

منذ 37 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

07:05 م

عاجل.. السيسي يصدق على قرار البرلمان بـ"تعديل ضريبة السجائر"

08:21 م

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

06:52 م

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

08:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status