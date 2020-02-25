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التشكيل الرسمي - ثلاثي الرعب يقودون نابولي أمام برشلونة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:01 م
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مباراة برشلونة
مباراة برشلونة
أحمد عصام
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أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق برشلونة الإسباني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: أوسبينا.
خط الدفاع: ماريو روي، ماكسيموفيتش، مانولاس، دي لورينزو.
خط الوسط: دييجو ديم، زيلينسكي، فابيان رويز، كاليخون.
خط الهجوم: لورينزو إنسيني، مارتينز.

وفاز فريق نابولي بالمباراة الماضية في الدوري الايطالي بصعوبة على فريق بريشيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

يذكر أن فريق ليفربول هو بطل نسخة دوري أبطال أوروبا الماضية بعدما فاز على فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

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