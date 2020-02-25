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كورة لايف live مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط تشيلسي II7SRY جول live

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:01 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد ضد فريق بايرن ميونيخ الألماني والتي ستقام اليوم الثلاثاء 25 فبراير GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا COOL KOORA وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الناديين.

يلا كورة ‏وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في تصريحات صحفية : من الافضل ان نجهز انفسنا للمباراة، النظر للخصم ومحاولة ايجاد نقاط ضعفهم، BEIN MATSH انا اتفهم ان الناس يعتبرونا غير مرشحين بسبب قوة بايرن، ربما لا نمتلك خبراتهم لكن مهمتنا هنا ان نغير ذلك، وهذه هي أعظم القصص في تاريخ اللعبة، التغلب على التحديات YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار وأضاف عن فريق بايرن ميونيخ : ‏ بالتأكيد هم فريق مرشح KOORA STAR هم نادي يمتلك الجودة والخبرات ويتصدرون الدوري هناك، دائما يتغلبون على الصعاب بسبب إدارتهم العظيمة YALA KOORA انا احترمهم كثيرا، كل عام مرشحين للفوز بالمسابقة والان فرصتنا لايقافهم KOORAHD مباراة فريق تشيلسي الإنجليزي ضد فريق بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء.

كول كورة وسوف تقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة YALA KOORA وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال اوروبا بشكل حصري عبر قنواتها في السنوات الأخيرة KOORA ONLINE حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق تشيلسي وفريق بايرن ميونيخ الألماني عبر قناة بين سبورتس 2 HD.

تشيلسي و بايرن الساعة 10 علي قناة 2
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