كورة لايف live مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط تشيلسي II7SRY جول live
مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق
تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد ضد فريق بايرن ميونيخ الألماني والتي ستقام اليوم
الثلاثاء 25 فبراير GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن
ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا COOL KOORA وسوف تكون
تلك المباراة نارية بين الناديين.
يلا كورة وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي
في تصريحات صحفية : من الافضل ان نجهز انفسنا للمباراة، النظر للخصم ومحاولة ايجاد
نقاط ضعفهم، BEIN MATSH انا اتفهم ان الناس يعتبرونا غير مرشحين بسبب قوة بايرن، ربما لا نمتلك
خبراتهم لكن مهمتنا هنا ان نغير ذلك، وهذه هي أعظم القصص في تاريخ اللعبة، التغلب على
التحديات YALA SHOOOT PLUS.
كورة ستار وأضاف عن فريق بايرن ميونيخ
: بالتأكيد هم فريق مرشح KOORA STAR هم نادي يمتلك الجودة والخبرات ويتصدرون الدوري هناك، دائما يتغلبون على
الصعاب بسبب إدارتهم العظيمة YALA KOORA
انا احترمهم كثيرا، كل عام مرشحين للفوز بالمسابقة والان فرصتنا لايقافهم
KOORAHD مباراة
فريق تشيلسي الإنجليزي ضد فريق بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء.
كول كورة وسوف تقام المباراة في الساعة
العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة
YALA KOORA وأعلنت
مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال اوروبا بشكل حصري
عبر قنواتها في السنوات الأخيرة KOORA ONLINE
حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق تشيلسي وفريق بايرن ميونيخ الألماني
عبر قناة بين سبورتس 2 HD.