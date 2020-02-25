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محافظ أسوان يفعل قرارات لاستثمار الرسوم المالية لمشروعات خدمية للمواطنين

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:01 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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قرر اللواء أشرف عطية تفعيل العمل بكل من القرار رقم (236 و237 لسنة 2003) لاستثمار الأوعية والرسوم المالية لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بهدف القيام بتنمية الموارد وتفعيل منظومة التحصيل وهو الذى سيعود فى صورة خدمات لتنفيذ المشروعات المختلفة بالقرى والمدن والمراكز على أن يتم البدء في تطبيق ذلك اعتبارًا من الأول لشهر إبريل القادم.


جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده محافظ أسوان مع مديري مديريات الخدمات والشئون المالية والقانونية بالمحافظة، وأيضًا رؤساء المراكز والمدن بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة. 

وخلال الاجتماع أعطى أشرف عطية توجيهاته لنائب المحافظ بدراسة كافة الأفكار والرؤى والمقترحات التى تم عرضها خلال الإجتماع والخاصة بآلية تنمية موارد المحافظة فى هذا الإتجاه ويتم مراجعتها بمعرفة الشئون المالية والقانونية وبالتعاون مع المديرية المالية ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها ونشرها فى جريدة الوقائع المصرية ليتم بعد ذلك البدء فى منظومة التنفيذ. 

وأكد المحافظ على أن معايير التقييم للأجهزة التنفيذية يعتمد أيضًا على مدى تفاعلهم فى آلية التحصيل لمنظومة تنمية موارد المحافظة، وهذا يتطلب بأن نتكاتف جميعًا ونتعاون للعمل بروح الفريق الواحد لإستثمار كافة الإمكانيات بشكل إيجابى وفعال للوصول إلى الأسلوب الأمثل لتنمية الموارد بكافة الوسائل والطرق القانونية. 

وكلف بضرورة التنسيق بين كل مسئول في أي جهة والعاملين معه لمتابعة تنفيذ المشروعات أو الخدمات المختلفة بهدف إنجاح هذه الأعمال والوصول إلى النتائج الإيجابية منها لإمكانية تنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين.
محافظ أسوان يفعل قرارات لاستثمار الرسوم المالية لمشروعات خدمية للمواطنين
محافظ أسوان يفعل قرارات لاستثمار الرسوم المالية لمشروعات خدمية للمواطنين
محافظ أسوان يفعل قرارات لاستثمار الرسوم المالية لمشروعات خدمية للمواطنين
محافظ أسوان يفعل قرارات لاستثمار الرسوم المالية لمشروعات خدمية للمواطنين
محافظ أسوان يفعل قرارات لاستثمار الرسوم المالية لمشروعات خدمية للمواطنين
محافظ أسوان يفعل قرارات لاستثمار الرسوم المالية لمشروعات خدمية للمواطنين
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