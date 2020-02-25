مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ بث مباشر الآن عبر bein SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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تنطلق مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم

* مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ بث مباشر :

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض تشيلسي اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع : أنطونيو روديجير - أندرياس كريستينسن - سيزار آثبليكويتا

خط الوسط : ماركوس ألونسو - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ريسي جيمس

خط الهجوم : ويليان - أوليفيه جيرو - ماسون ماونت

- أما بايرن ميونخ فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : مانويل نوير

خط الدفاع : لوكاس هيرنانديز - دافيد ألابا - جوشوا كيميش

خط الوسط : ألفونسو دافيز - كورينتن توليسو - تياجو ألكانتارا - ألفارو أودريوزولا

خط الهجوم : فيليب كوتينيو - روبرت ليفاندوفيسكي - سيرجي جنابري

* بث مباشر مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ :

بث مباشر تشيلسي وبايرن ميونخ كورة ستار كورة أون لاين kora extra تشيلسي وبايرن ميونخ بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ بدون تقطيع، حيث يسعى تشيلسي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حسم التأهل في مباراة الذهاب اليوم ولكن مشكلة الفريق الكبيرة تتمثل في قلة خبرة نجوم الفريق مقارنًة بمنافسه الألماني لذا سيتعين على لامبارد المدير الفني لتشيلسي الدفع بكل عناصر الخبرة في هذا اللقاء تحديدًا.

وعلى الجاتب الآخر، يعود بايرن ميونخ إلى إنجلترا وتحديدًا لندن مرة أخرى بذكريات رائعة بعد أن تمكن من الفوز على توتنهام بنتيجة تاريخية في دور المجموعات ويطمح في تحقيق أي نتيجة إيجابية تسهل المهمة في مباراة العودة بعد أسبوعين ولكن المباراة لن تكون سهلة لأن تشيلسي يقدم مستويات جيدة في أوروبا وتمكن من العبور من مجموعة صعبة للغاية.

* مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ :

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