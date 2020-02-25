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اتحاد الكرة ينتصر على يعقوب السعدي في أزمة الـ"سي دي"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:59 م
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بوابة الفجر
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انتصر اتحاد الكرة في أزمة الـ"سي دي" الخاص بمباراة السوبر، والتي خرج يعقوب السعدي رئيس قناة أبوظبي الرياضية على عدد من الفضائيات المصرية للتأكيد على أن قناة أبو ظبي الرياضية لم تمنح اتحاد الكرة شريطا للمباراة.


وورط السعدي بتصريحاته إدارة الأهلي في البيان الرسمي الذي اصدرته، واعتمد على ما قاله لمحمود الخطيب قبل أن ينشر اتحاد الكرة صورة الأسطوانة التي تحمل شعار "أبوظبي للإعلام". 


وجاءت تصريحات سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة للسوبر، ومسؤول مجلس أبوظبي الرياضي، بأن اتحاد الكرة المصري تواصل مع اللجنة المنظمة للمباراة التي يرأسها وحصل بطريقة شرعية على شريط المباراة، ليزيد من حرج السعدي بعد تصريحاته في الفضائيات، مع تأكيده بأنه سلم كالعادة نسخة من شريط المباراة إلى مجلس أبو ظبي الرياضي ، وصرح مسئول مجلس أبو ظبي الرياضي بأن اتحاد الكرة تسلم  بشكل رسمي منه نسخة المباراة.
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