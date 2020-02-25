عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي مباشر yallas hoot كورة لايف رابط ماتش برشلونة messi

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:59 م
Advertisements
مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
Advertisements
مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي اليوم بث مباشر يلا شوت يستعد نادي برشلونة الإسباني KORA LIVE لمواجهة نظيره نادي نابولي الإيطالي اليوم الثلاثاء ٢٥ فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر KORA ONLINE من بطولة دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة برشلونة ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي برشلونة YALLA SHOOT ضد نظيره نادي نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سان باولو.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا
وستذاع مباراة نادي برشلونة KORA GOAL ضد نظيره نادي نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق علي محمد علي.
بث مباشر لمباراة برشلونة ونابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.
كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

Advertisements

أخبار تهمك

كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي (مفاجأت)

منذ 41 دقيقة

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

قبل مواجهة مانشستر سيتي.. زيدان يكشف موقف هازارد النهائي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدق على قرار البرلمان بـ"تعديل ضريبة السجائر"

منذ ساعة و 12 دقيقة

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة ينتصر على يعقوب السعدي في أزمة الـ"سي دي"

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

منذ 41 دقيقة

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ أقل من ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

07:05 م

عاجل.. السيسي يصدق على قرار البرلمان بـ"تعديل ضريبة السجائر"

08:21 م

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

06:52 م

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

08:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status