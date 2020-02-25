يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي مباشر yallas hoot كورة لايف رابط ماتش برشلونة messi

مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي اليوم بث مباشر يلا شوت يستعد نادي برشلونة الإسباني KORA LIVE لمواجهة نظيره نادي نابولي الإيطالي اليوم الثلاثاء ٢٥ فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر KORA ONLINE من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي برشلونة YALLA SHOOT ضد نظيره نادي نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سان باولو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة نادي برشلونة KORA GOAL ضد نظيره نادي نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق علي محمد علي.

بث مباشر لمباراة برشلونة ونابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.



