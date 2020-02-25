"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

أكدت الأجهزة الأمنية، أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن غلق مداخل ومخارج القاهرة، بسبب تشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.





وأوضحت الأجهزة الأمنية، أن الرسائل المنتشرة، مجرد شائعات، غير صحيحة بالمرة، مؤكدة انتظام حركة المرور بمكافة الشوارع والمحاور والميادين.





وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها لم تصدر أى قرارات على الإطلاق بشأن إغلاق مداخل ومخارج القاهرة الجديدة، موضحة أنه يوجد خطة تنسيق بشأن تشييع الجنازة وسيتم الإعلان عنها.





وطالبت "المرور" من المواطنين عدم الانصياع وراء مثل هذه الرسائل مجهولة المصدر التى يتم تداولها عبر السوشيال ميديا.



