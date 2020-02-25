تشكيل تشيلسي الرسمي ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : كاباييرو.

خط الدفاع : جيمس - ازبيلكوتا - روديجير - كريستينسين - ماركوس الونسو.

خط الوسط : جورجينهو - كوفاسيتش - ماونت - ويليان.

خط الهجوم : اولفيه جيرو.





وحقق فريق تشيلسي انتصارا ثمينا على حساب فريق توتنهام هوتسبير بديربي لندن بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج منذ أيام قليلة.



