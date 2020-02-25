وزير الري الأسبق: موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة "غامض"

قال محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة بها بعض الغموض حتى الآن، رغم الاتفاق على آلية ملء سد النهضة وتشغيله.



وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن سبب الغموض غير مفهوم إلا إ ذا كانت هناك رغبة من أثيوبيا في التملص من بعض الاتفاقيات التي حدثت مؤخرًا.



وأشار أن مصر لن تسمح بأي تلاعبات في مفاوضات سد النهضة، وقريبًا ستحسم مفاوضات سد النهضة لصالح الدول الثلاثة بما تم الاتفاق عليه.

