في ذكرى ميلاد ملكة المسارح بديعة مصابني.. معلومات لا تعرفها عن صانعة النجوم (صور)

يحل اليوم الثلاثاء 25 من فبراير ذكرى ميلاد ملكة المسارح وصانعة النجوم بديعة مصابني، التي قدمت العديد من الفنانين في الزمن الجميل بفرقتها الشهيرة.



ونبرز لكم بوابة "الفجر الفني" في هذا التقرير معلومات لا تعرفها عن ملكة المسارح وصانعة النجوم بديعة مصابني.



1- اسمها بالكامل بديعة جورج مصابني، 25 فبراير عام 1892 بحلب في سوريا



2-بديعة من أب لبناني وأم سورية وسط أسرة ميسورة الحال كان والدها يمتلك مصنع للصابون في سوريا، وتوفى بعد احتراق المصنع وتركهم دون سند مادي.



3- سرقت مجهورات والدتها في ليلة العزاء لتصبح العائلة دون سند مادي أو معنوي، وأضطر شقيقها للعمل في خمارة.



4- تعرضت بديعة مصابني، وهي في السابعة من عمرها لحالة إغتصاب من صاحب الخمارة التي يعمل بها شقيقها.



5- قامت والدتها بمقاضاه صاحب الخمارة للتحول القضية إلى فضيحة كبرى في نظر المجتمع الشرقي وحكم عليه بالسجن لمده عام وغرامة قدرها 200 ليرة ذهبية.



6- بعد هذه الواقعة هاجرت الأسرة إلى أمريكا اللاتينية وخاصةً في الأرجنتين بعد قيامهم برهن المنزل وتدبير تكاليف السفر وأجرة الباخرة.



7- التحقت بديعة بمدرسة داخلية في الأرجنتين تعلمت فيها الأسبانية وفنون التمثيل بعدما اكتشفت الراهبات موهبتها في الغناء والرقص والتمثيل.



8- قررت بديعة مصابني، الذهاب إلى القاهرة عام 1910 وهي في عمر الـ19 عامًا لتنضم لعدة فرق جورج أبيض، أحمد الشامي، عزيز عيد.



9- صعد نجمها وإسناد دور البطولة في مسرحية "ابن الحارة" لتصبح بعدها بطلة الفرقة وعادت إلى سوريا ليرى كل من تحدث عنها اثناء محنتها بأنها أصبحت نجمة لامعة.



10- عادت بديعة إلى القاهرة لإكمال حلمها الذي وصلت إليه بعد عناء وتعب طويل.



11- تزوجت بديعة مصابني، من الفنان نجيب الريحاني، ولكن الزواج لم يستمر طويلًا بسبب طموحها الشديد.



12- أقامت بعد طلاقها صالة في شارع عماد الدين، بإسم كازينو بديعة، وذلك في عام 1925.



13- كونت فرقة غنائية راقصة قدمت من خلالها رؤيتها في الرقص الشرقي وتخرج منها ألمع نجوم الفن الإستعراضي في مصر والوطن العربي ومنهم تحية كاريوكا، سامية جمال، ببا عز الدين، حكمت فهمي، حورية محمد.



14- كما شهد مسرحها ميلاد عدد من النجوم ومنهم فريد الأطرش، إسماعيل يس، محمد عبد المطلب، بشارة واكيم، محمد فوزي، زينات صدقي.



15- شارك في عدد من الأعمال المسرحية وأبرزهم أيام العز، الشاطر حسن، الفلوس ومجلس الأنس، كافيار وعدس، ريا وسكينة، البرنسيس.



16- كما شاركت في عدد من الأفلام ومنها ملكة المسارح، ابن الشعب، ليالي القاهرة، فتاة متمردة، الحل الآخير.



17- عادت بديعة إلى لبنان مرة أخرى بعد أن طالبتها مصلحة الضرائب بمبالغ كبيرة،

وذلك بعد أن قامت بإنتاج فيلم ملكة المسارح الذي قامت ببطولته هي بنفسها مع مجموعة من الفنانين لكنه لم ينجح وفشل وكانت قد أخدت المال من البنك فقد حجزت الضرائب على ممتلكاتها فأقفلت الشركة ولم تكمل بديعة مشوارها في الإنتاج السينمائي وبقيت في المسرح مع فرقة نجيب الريحاني.



18- في يوم 23 يوليو عام 1974 رحلت عن عالمنا بديعة مصابني، عمر يناهز الثانية والثمانين من عمرها وقبل أن تموت وقعت على الدرج وأدخلت مستشفى تل شيحا في زحلة.



19- قام المخرج حسن الإمام، بعد رحيلها بعام بعمل فيلم سينمائي يحمل إسمها وهو من بطولة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، يتناول سيرتها الذاتية.

