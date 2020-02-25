عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي (مفاجأت)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:52 م
Advertisements
مباراة برشلونة
مباراة برشلونة
أحمد عصام
Advertisements
أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نابولي الإيطالي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن.
خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - اومتيتي - فيربو
خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - فرانكي دي يونج - راكتيتش
خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق نابولي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وحقق فريق برشلونة فوزا عريضا على حساب فريق إيبار بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نابولي برشلونة

أخبار تهمك

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة ينتصر على يعقوب السعدي في أزمة الـ"سي دي"

منذ 33 دقيقة

قبل مواجهة مانشستر سيتي.. زيدان يكشف موقف هازارد النهائي

منذ ساعة و 11 دقيقة

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

منذ 40 دقيقة

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي (مفاجأت)

منذ 40 دقيقة

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدق على قرار البرلمان بـ"تعديل ضريبة السجائر"

منذ ساعة و 11 دقيقة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 17 ساعة

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة في كأس ملك إسبانيا

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة ضد ليجانيس

التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني

التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني

كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة أمام إيبار

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

07:05 م

عاجل.. السيسي يصدق على قرار البرلمان بـ"تعديل ضريبة السجائر"

08:21 م

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

06:52 م

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

08:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status