كيكي سيتين يعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي (مفاجأت)

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نابولي الإيطالي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - اومتيتي - فيربو

خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - فرانكي دي يونج - راكتيتش

خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان





وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق نابولي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





وحقق فريق برشلونة فوزا عريضا على حساب فريق إيبار بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.



