"Egypt-PV": نجحنا فى تحويل 64 مشروع إلى الطاقة الشمسية





قالت الدكتورة هند فروح، مديرة البرنامج القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة "Egypt-PV"، إن البرنامج الذي يقدم بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة والأمم المتحدة بتمويل من مرفق البيئة العالمي، ونجح في تحويل 64 مشروع من إجمالي 134 مشروع للطاقة الشمسية وتم إشراكهم من خلال مناقصة.





ويسعي البرنامج لإزالة كافة العوائق التي تواجه الجهات المستهلكة للطاقة من منازل وفنادق وشركات وتقديم الاسشارات الفنية لهم عند التحول إلي استخدام الطاقة الشمسية.





وتابعت: " حصيلة الطاقة المتولدة من كافة المشاريع التي نفذها البرنامج منذ انطلاقة بلغت حتي الآن نحو 9.6 ميجاوات مقابل 4 ميجاوات كان يستهدف تحقيقها عند بداية المشروع".





واضافت "فروح" خلال ندوة لمجلس الاعمال المصري الكندي، أن البرنامح نجح في التغلب على عدد من المعوقات التي كانت تواجة تركيب الخلايا الشمسية من ضمنها عدم وجود تمويل، وذلك بتوفير تمويل يتراوح ما بين 150 إلى 200 دولار على كل كيلو وات كهرباء، وبعد ذلك تخلي عن الدعم نظرًا لان لإسترداد تكلفة تركيب تلك الخلايا بعد عامين أو ثلاث أعوام بعد أن كان يصل لـ 8 سنوات.





وأشار إلى أن البرنامج يعمل على تعميق المكون المحلي في تصنيع خلايا الطاقة الشمسية لتخفيض أسعارها، بجانب عرض كافة الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال من خلال الخريطة الصناعية.









والبرنامج نجح في تدريب نحو 201 متدرب على تركيب الخلايا الشمسية.