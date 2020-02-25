Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيروس كورونا يضرب كرة القدم اليابانية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم الثلاثاء إرجاء كل المباريات بما يشمل مسابقة الكأس، حتى 15 آذار/مارس، على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي تؤثر على سلسلة أحداث رياضية حول العالم.

وأتى هذا الاعلان بعد ساعات من إرجاء سبع مباريات في مسابقة كأس اليابان لكرة القدم كانت مقررة الأربعاء.

وأكدت الرابطة "تعاونها الكامل" مع الاجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات سعيا للحد بأكبر قدر من التجمعات لتفادي تفشي الفيروس.

وسبق للدولة الآسيوية التي تستعد عاصمتها طوكيو لاستضافة الأولمبياد الصيفي أواخر تموز/يوليو المقبل، أن اتخذت سلسلة إجراءات بشأن أحداث رياضية تقيمها بسبب المخاوف من الفيروس، أبرزها إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاوٍ في ماراتون طوكيو المقرر في الأول من آذار/مارس.

وأفادت وسائل الإعلام اليابانية الثلاثاء عن وفاة رجل ثمانيني من ركاب سفينة الرحلات الترفيهية "دايموند برنسيس" التي تخضع لإجراءات حجر صحي بسبب إصابات بفيروس كورونا المستجد على متنها.

وهو رابع شخص تسجل وفاته، بينما تأكدت إصابة نحو 700 شخص غادروا السفينة الراسية بالقرب من يوكوهاما بجنوب طوكيو ونقلوا إلى مستشفيات.

وانعكس تفشي الفيروس فوضى على روزنامة العديد من الأحداث الرياضية حول العالم، ومنها في إيطاليا حيث أرجئت مباريات من دوري كرة القدم وستقام أخرى هذا الأسبوع خلف أبواب موصدة أيضا.

وفي كوريا الجنوبية، أعلن ناديان محليان انهما سيخوضان مباراتين ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم الشهر المقبل خلف أبواب موصدة، على خلفية تفشي الفيروس.

Advertisements

أخبار تهمك

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من رئيس دجلة على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 7 ساعات

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 16 ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

07:05 م

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

06:52 م

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

01:17 م

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

06:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status